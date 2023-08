“Tenía $280 millones, pero sus gastos superaban los $1.000 millones”: las cuentas que Fiscalía hizo sobre lujos de Nicolás Petro

El fiscal afirmó que el dinero gastado por el hijo mayor del presidente Gustavo Petro no tenía justificación y no provenía de su actividad económica como diputado de la Asamblea del Atlántico. Uno de los gastos más llamativos fue la adquisición de un lujoso automóvil Mercedes Benz, valorado en 200 millones de pesos, que fue pagado en efectivo y transferido a nombre de Daysuris Vásquez, para luego ponerlo a nombre de su padre y hermana, que no tendrían la capacidad económica para asumir dicho gasto.