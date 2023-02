Tik Tak: Se mantiene chantaje del Gobierno contra Bogotá

Ni el presidente ni su ministro de Transporte le rebajan voltaje a su amenaza a Bogotá. O se hace el Metro como el presidente quiere, o no habrá plata de la Nación para nuestros proyectos de movilidad. ¿Ahora Petro dice que es por cuenta de las mujeres que el Metro tiene que ser subterráneo y no elevado…? Escuche a María Isabel Rueda.

A las 6:00 a.m. suena el primer Tik Tak de hoy martes 7 de febrero en SEMANA, y suena por los lados de las reacciones que ha suscitado en el presidente de la República la protesta de la alcaldesa Claudia López por el chantaje al que se quiere someter a Bogotá.

Venimos de la sentencia del ministro de Transporte, “es muy claro, si no se aceptan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, refiriéndose al metro, pues el gobierno que financia el 70 % de los otros proyectos pues estos se tendrán que parar”.

Lo primero que ha hecho Petro ante la declaración de la alcaldesa, o ante la protesta de ella, es que los predios que está comprando la Alcaldía para construir el Metro elevado los está expropiando, o en cualquier caso adquiriendo sin estudios ni diseños.

El ministro Guillermo Reyes prendió las alarmas sobre el futuro del metro y demás obras en Bogotá. - Foto: Juan Carlos Sierra

Pero la respuesta que más desconcertó del presidente Petro es la que dice “que Bogotá tenga un Metro poderoso en favor de las mujeres de toda la población trabajadora y estudiantil no es un chantaje”. En primer lugar, el chantaje no está en tener el Metro a favor de las mujeres de la población trabajadora y estudiantil sino que se amenace con que si no se hace el Metro que Petro quiere no nos financian más proyectos en Bogotá.

Por cierto, ¿qué tiene que ver el que el Metro sea elevado o subterráneo con los derechos de las mujeres? Y en cuanto a la población trabajadores estudiantil, ¿qué es mejor, Metro o no Metro? En contra de la respuesta del consorcio chino, en el sentido de que sería jurídicamente imposible modificar el objeto del contrato, Petro insiste en que la cláusula del Metro elevado fue agregada después y no está en la minuta del contrato, luego que sería factible la modificación del mismo.

La disputa entre Claudia López y Gustavo Petro por el metro de Bogotá continua. El presidente la acusó de expropiación. - Foto: Montaje- Semana

Él se ha conseguido sus abogados que a punta de unos jugosos honorarios, nos imaginamos, pues le han producido el concepto jurídico que él necesitaba: que sí se puede cambiar el objeto del contrato del Metro.

Pero lo más raro de todo es que sigue pendiente el viaje del presidente colombiano a China. Como ese es un gobierno autócrata, en opinión de muchos una dictadura, ¿estará esperando que el presidente Xi Jinping, le ordene desde Pekín al consorcio que construye un metro en Bogotá Colombia que cambie el objeto del contrato?, lo cual, por cierto, le varía drásticamente su costo.

Ojalá que el proyecto ya en marcha siga rodando, y que el ministro de Transporte no se convierta, por andar haciendo de títere del presidente, en verdugo de los proyectos que permitirán a los habitantes de Bogotá incluidas, las mujeres del presidente Petro, movilizarnos más ágilmente por la ciudad hoy amenazada por este inaudito chantaje oficial.