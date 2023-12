Tropas del Ejército avanzan con desminado en El Plateado ya son más de 1.200 minas antipersona han sido desactivadas en El Plateado

El gobernador prorruso de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, informó este lunes de que comenzó el proceso de desminado de la ciudad de Bajmut tras anunciar que la localidad fue finalmente tomada por las fuerzas rusas y se encuentra bajo su control. (Photo by Celestino Arce/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images