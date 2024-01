Una familia colombiana que emigró a EE. UU. está desaparecida en la frontera con México, tras la liberación de 31 inmigrantes secuestrados

Desde el pasado 28 de diciembre no se conoce el paradero de una familia de colombianos integrada por los padres y dos menores de edad. Según Noticias Caracol que tuvo acceso a la historia, contó que Florelia Cárdenas, madre de Sandra Paola Sanabria, su yerno Oscar Eduardo Ayala, y sus dos nietos, Oscar de 7 y Alisson de 3 años , no aparecen ni tiene noticias de ellos desde ese día.

La denuncia la hizo la madre de Sandra quien no tiene noticias de ella, su yerno y nietos desde el 28 de diciembre del años pasado. Foto: Noticias Caracol | Foto: Noticias Caracol