Una fotografía romántica con una modelo: la pista que delató a Alias Pitt, el narco mexicano que cayó en Cali

El operativo para capturar al peligroso capo mexicano Brian Donaciano Olguín Verdugo, alias Pitt, se inició el 17 de febrero, cuando arribó al aeropuerto José María Córdova de Rionegro y se registró ante Migración con el pasaporte número G20789336.

Era el encargado de establecer vínculos entre el cartel de Sinaloa y pequeñas estructuras narcotraficantes de Suramérica. Desde su aparición, se activaron las alertas de Interpol, y la Policía colombiana comenzó con las primeras labores de investigación. Posteriormente, a ese equipo se unieron agentes de la DEA, pues se trata de un pez gordo de uno de los carteles más sangrientos de México.

Alias Pitt llegó a Colombia en febrero pasado para fortalecer las relaciones con la estructura delincuencial Oficina de Envigado y, luego, viajó a Cali para sellar un envío multimillonario de droga hacia Centroamérica. Allí sostuvo reuniones con enlaces de las disidencias Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, que delinquen en el norte del Cauca, a escasos 40 minutos en carro de la capital del Valle. Desde esta zona controlan las rutas para sacar marihuana tipo creepy y cocaína por la región del Naya, Pacífico caucano.

En un dosier conocido por SEMANA, las autoridades cuentan con fotografías y los sitios que frecuentó alias Pitt durante su estadía en Cali. Para ese trabajo de seguimiento, los investigadores analizaron 102 imágenes y más de 34 horas de video de cámaras de seguridad pública, así como el cotejo de 14 bases de datos.

Alias Pitt, que ya sabía que le seguían la pista, siempre fue muy escurridizo. En Medellín logró burlar dos veces su captura, y en el Valle, una vez más, dejó con el operativo listo a las autoridades, pero no hay plan de fuga perfecto: el emisario del cartel de Sinaloa cayó por su relación sentimental con una modelo caleña. Con esa información y plenamente identificado, las autoridades centraron la investigación en el sur de Cali, en el barrio Ciudad Jardín, donde Olguín frecuentaba un lujoso apartamento. El operativo, denominado Ares, se llevó a cabo el 1 de abril. Alias Pitt fue apresado mientras compartía con dos personas más, también de origen mexicano.

Fuentes de la Policía le informaron a SEMANA que una fotografía divulgada, a través de las redes sociales, se convirtió en la pieza clave que llevó a la justicia a capturar a este hombre. En la imagen él se observa en una escena romántica en Cerro Cristales, en Cali, con una modelo rubia, con quien sostenía una relación sentimental. Y, ella, sin medir las consecuencias, publicó el retrato.

Esa imagen le permitió a la DEA confirmar a la Policía en Colombia que el hombre que besaba a la mujer, aún no identificada, se trataba del poderoso narcotraficante. Horas después, Pitt fue capturado.

¿Quién es alias Pitt?

Brian Donaciano Olguín es buscado por más de 196 países. Es considerado también con los alias del Comisionista y el Emisario. Durante mucho tiempo fue la mano derecha de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, y, una vez el capo fue capturado, pasó a coordinar la operación del cartel de Sinaloa con Ismael Mario Zambada, alias Mayo Zambada.

Alias Pitt saltó a la fama en el mundo criminal en enero de 2014, cuando en San Clemente, California, Estados Unidos, las autoridades incautaron 303 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales fueron enviados por Olguín. Desde ese momento, fue solicitado por el Tribunal del Distrito Sur de California por el delito de conspiración para importar cocaína. Alias Pitt era el dueño, hasta hace poco, de la ruta Sinaloa, México, y el Distrito Sur de California. En esa zona no se movía un kilogramo de cocaína sin su permiso.

Las autoridades estadounidenses le atribuyen delitos por narcotráfico, conspiración y distribución de drogas, por lo que será extraditado en los próximos días

Cali, epicentro de la mafia

No es la primera vez en el último año que las autoridades nacionales y extranjeras dan golpes certeros a carteles mexicanos en Cali. La capital del Valle, en palabras del alcalde Jorge Iván Ospina, se ha convertido en un epicentro donde emisarios de la mafia llegan para cerrar grandes envíos de coca desde el Pacífico sur de Colombia. “Esto me señala que estamos ante una transnacional del delito, donde la autoridad local sola no puede resolver el asunto y demanda la constitución de grupos élites internacionales con los medios tecnológicos necesarios”, le dijo Ospina a SEMANA.

Aseguró que las más de 80.000 hectáreas de coca distribuidas en Cauca, Nariño y sur del Valle son un imán que atrae la inversión extranjera de grandes estructuras criminales. “No creo que vengan a hacer control territorial o para manejar el microtráfico, su interés es tener el control de las rutas que desde el Pacífico trasladan cocaína a Centroamérica y Estados Unidos”, subrayó el mandatario.

De igual manera, puntualizó que la presencia de carteles mexicanos en la región es una realidad, que tiene un coletazo de violencia grande en Cali. “En muchas ocasiones, encontramos que víctimas de asesinato en Cali son personas que han llegado recientemente al territorio. Son personas que han estado vinculadas a negocios ilícitos y vienen a Cali, y en ajustes de cuentas, desafortunadamente, enlodan nuestra tranquilidad”.