Unidad de Gestión del Riesgo negó en dos ocasiones recursos a la Fuerza Aérea para funcionamiento de equipo para apagar incendios

El segundo comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general Carlos Silva, le confirmó a SEMANA que la Unidad de Gestión del Riesgo, finalizando el 2023, cuando ya estaban las alertas sobre los posibles incendios tras las fuertes temperaturas que había en el país, les dijo que no había recursos para el mantenimiento de un sofisticado equipo que se adapta a los aviones Hércules para arrojar agua desde el aire, elemento clave para ayudar a sofocar las conflagraciones.

“Mediante un convenio interadministrativo se hizo la adquisición de este equipo. Se utilizó en el 2017 y en el 2019 para atender algunos incendios, no todos, porque las características de cada incendio son particulares. En el año 2022, a raíz de que no se venía usando el equipo y todo el equipo en aviación requiere mantenimiento, se pidió recursos para hacerle mantenimiento. En el año 2022, la Unidad de Gestión del Riesgo no incluyó los dineros para el mantenimiento porque el país estaba atendiendo la ola invernal”, agregó el alto mando militar.