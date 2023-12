Álex Char se posesionó como alcalde de Barranquilla: arremetió contra la inseguridad y defendió el progreso de la ciudad

“Hay dos proyectos estratégicos que vamos a presentarle al presidente Petro; la zona portuaria de aguas profundas está concebida como una solución para permitirles a los puertos actuales que operan en la zona de Barranquilla el recibo de buques de gran calado, que hoy no pueden entrar por al canal de acceso del río Magdalena debido a las restricciones propias del río y su dinámica de transporte de sedimentos”, planteó el mandatario electo.

Sus escándalos, ¿una piedra en el zapato?

Pero el alcalde se muestra tranquilo y asegura que no se deja intimidar. Ante ese tipo de señalamientos, le contestó a SEMANA :

Tenemos el cuero duro y alegría en el corazón, no estaríamos aquí si no fuera así. No nos podemos distraer. Barranquilla exige foco, fortaleza mental y capacidad de innovación. Vamos a mantener nuestro enfoque en el trabajo y en la transparencia institucional, siempre en estrecha relación con las comunidades barriales. Del resto que se encargue la justicia.