Lo último: el hijo de Erika Aponte, asesinada por su pareja en Unicentro, se quedará con sus abuelos paternos. Esto viene para el niño

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó en la tarde de este lunes 15 de mayo nuevo detalles de cómo avanza el proceso del niño de 8 años y quien es el hijo de Erika Aponte Lugo, la mujer de 26 años que fue asesinada en las últimas horas por su expareja sentimental, Christian Camilo Rincón, al interior del Centro Comercial Unicentro, al norte de la ciudad.

A primera hora del día, la mandataria distrital reveló que Erika ya había acudido a las autoridades para interponer las respectivas denuncias sobre la violencia que estaba viviendo junto a su pareja, por lo que se le brindaron cuatro medidas de protección.

“Erika padeció y soportó durante muchos años maltrato y violencia intrafamiliar. Después de mucho maltrato, de un enorme pánico, finalmente, Erika –de manera valiente– el pasado jueves, 11 de mayo, decidió acercarse a la Casa de Justicia de Usme, localidad en la que residía con su familia”, comentó López.

Erika Aponte, víctima de feminicidio en Bogotá. - Foto: Facebook: @Erikha Aponte

Según indicó la alcaldesa, Erika recibió atención oportuna y diligente en la Casa de Justicia, por parte de los equipos de asistencia psicosocial y jurídica.

“Nos relató hechos dolorosos y sistemáticos de violencia de género, de violencia contra ella, de intimidación a su hijo, de instrumentalización de su hijo. Nos dijo que tenía sistemática violencia intrafamiliar. El caso, según lo relataba Erika, era francamente dramático. El pánico de Erika era evidente y su solicitud de ayuda fue expresa”, reseñó la mandataria distrital.

Erika Aponte y su feminicida Christian Camilo Rincón Díaz. - Foto: Facebook: @ErikhaAponte

Del mismo modo, la alcaldesa López relató que ante los ataques de violencia de su pareja decidió irse de su casa y se trasladó a Soacha junto con su hermana y su padre, pero no con su hijo porque su pareja le había arrebatado ese derecho.

En ese sentido, López reveló que desde anoche la Policía Metropolitana de Bogotá se acercó a la casa donde viven los abuelos paternos del niño, pero la abuela del menor se negó a que la los uniformados tuvieran acceso a él. Fue así como desde esta mañana un defensor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inició toda la gestión para poder entablar una conversación con el menor y poder determinar cuál sería su futuro.

Foto: Archivo popular - Foto: Foto: Archivo popular

Pues bien, la alcaldesa López reveló que la decisión del ICBF fue la de dejar al niño con sus abuelos paternos, con quienes ya tiene una relación afectiva bastante estable.

“El defensor de familia del ICBF tal y como lo solicitamos esta mañana, acudió a la vivienda donde reside la principal víctima de esta tragedia, el hijo de 8 años de Erika, y el defensor, usando sus facultades, ha determinado dejar la custodia del niño en cabeza de sus abuelos paternos, porque es con quienes residía y con quienes tiene un vínculo afectivo y estable”, anunció la alcaldesa López.

Así mismo, la alcaldesa dio a conocer que la familia de Erika ha estado de acuerdo con esta decisión del ICBF. “El niño queda con esa custodia y nosotros seguiremos activos y pendientes con todos los servicios para ofrecerle a la familia y que sean requeridos por el menor para superar este momento doloroso”, dijo López.

El Defensor del ICBF acudió a proteger al hijo de 8 años de Erika y decidió dejar la custodia en cabeza de sus ABUELOS PATERNOS con quienes vivía y tiene un vínculo afectivo estable.

Hemos ofrecido al ICBF y la familia con la custodia el apoyo que necesiten para ayudar al niño. https://t.co/qX9QUFy9ks pic.twitter.com/a8geMGD8Wz — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) May 15, 2023

Habla el papá de Erika Aponte, afirma que “la Policía debió actuar con seriedad”

SEMANA habló con Nazario Aponte, el papá de Erika Aponte, la víctima fatal de este episodio. Reveló que no era la primera vez que Cristian Rincón, la expareja de su hija, la amenazaba. Dijo que en repetidas ocasiones el sujeto le había dicho que la iba a asesinar. “No solamente le decía a ella que la iba a matar, también le decía que me iba a matar a mí si no volvía con ella”, narró.

Afirmó que no era la primera vez que Rincón la iba a buscar al trabajo. Que recientemente la misma Policía lo había sacado del centro comercial por protagonizar un escándalo. “Él la amenazaba mucho, vivía persiguiéndola. Aun teniendo medidas de protección, él se presentaba en su trabajo, la Policía debió haber actuado con seriedad”, añadió.

Érika Aponte era madre de un pequeño de 8 años. - Foto: Twitter

Así mismo, reclamó por la seguridad en el centro comercial. “Haber alertado en el centro comercial con la seguridad de que cuando vieran a ese tipo hicieran algo. Un centro comercial tan grande como ese y no se van a dar cuenta de un caso de esos; en días antes él ya se había portado agresivo con ella y la misma Policía ya lo había sacado de allá”, afirmó.

El papá de Erika explicó que ellos sostuvieron una relación sentimental de 11 años, pero que su hija había decidido no seguir más por los malos tratos de los que era víctima. Nazario recuerda a Erika por ser una mujer muy fuerte, con carácter para afrontar la vida, alegre y tener siempre una actitud positiva ante cualquier problema.