A cierre de 2022, Cartagena continúa con los mayores índices de trabajo informal entre las principales capitales de Colombia

En los últimos días, se dio a conocer el más reciente análisis realizado por Cartagena Cómo Vamos (CCV), en donde se muestran los indicadores de trabajo informal en la ciudad.

Estos índice de mercado laboral corresponden al trimestre móvil septiembre-noviembre de 2022, publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). De acuerdo con esta entidad, una persona ocupada se encuentra en condición de informalidad laboral cuando no cotiza salud, ni pensión o cuando no recibe remuneración.

En Colombia, la proporción de ocupados informales en septiembre-noviembre de 2022 fue del 58,2 %, lo que representa una reducción respecto al mismo periodo en 2021, cuando la proporción era de 59,1%.

Por su parte, Cartagena pasó de 62,8 % en septiembre-noviembre de 2021 a 60,1 % en el mismo periodo de 2022. Aunque se redujo más que en el país, sigue estando por encima del promedio nacional.

Además, el nivel de informalidad de La Heroica es el más alto de las 5 ciudades capitales principales: en Bogotá fue de 36,3 %; en Medellín, 39,1 %; en Cali, 46,4 % y en Barranquilla, 58,9 %.

Más de la mitad de los cartageneros se encuentran trabajando de manera informal. - Foto: Guillermo Torres

Índices de informalidad en la Región Caribe

Ahora bien, este porcentaje resulta menor si se compara con el resto de las ciudades de la Región Caribe, que tienen los niveles de informalidad más altos de toda Colombia, como lo son:

Valledupar tiene un 69,5 % de informalidad.

Riohacha un 68,3 %.

Santa Marta un 66, 5%.

“Este es un tema de preocupación no solo en Colombia sino también en toda América Latina porque refleja la baja calidad del empleo que se caracteriza por: inestabilidad laboral, ingresos bajos, no tributación y la no garantía de seguridad social; lo que se convierte en un desencadenante de círculos de pobreza y exclusión social”, aseguró CCV.

Por otra parte, un estudio elaborado por el Banco de la República en 2012 sobre informalidad laboral en las áreas urbanas de Colombia presentó hallazgos que siguen vigentes una década después.

En este se estableció que el perfil de los informales se caracteriza por niveles educativos bajos y se desempeñan en establecimientos de menor tamaño comparados con los formales, es clave recordar que en Cartagena, el 89 % del tejido empresarial en 2021, eran microempresas.

El perfil de los informales se caracteriza por niveles educativos bajos. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

“Las causas generales de la informalidad aún son sujeto de discusión, sin embargo, las regulaciones e intervenciones del Estado pueden jugar a favor o en contra en lo que respecta a este fenómeno; por lo que es importante que desde el nivel nacional y los gobiernos locales sigan trabajando de manera responsable por alcanzar un mercado laboral dinámico con altos niveles de empleo y baja informalidad”, puntualizó CCV.

Pobreza en Cartagena

El año pasado, la misma entidad -Cartagena Cómo Vamos-, publicó un informe titulado Desafíos de ayer y hoy, donde se evidencian temáticas más complejas en las que la administración distrital debe poner la lupa, como es el caso de la pobreza en la ciudad.

Según lo indica CCV, la pandemia dejó 77.482 nuevos pobres, aunque a corte de del año 2021, se logró revertir un poco el aumento en la pobreza monetaria. Pero la reducción no fue suficiente, ya que Cartagena se mantiene como la ciudad capital con el porcentaje de pobreza más alto del país.

Casa en las faldas del cerro de la Popa - Foto: Ruby Villarreal

El reporte indica que el 40,4 % de la población, es decir, lo que equivale a 421.746 cartageneros que no logran acceder a alimentación, vivienda y otros artículos de primera necesidad, en cifras son más de 77 mil con respecto a antes de la pandemia.

En el tema de la pobreza extrema, los indicadores se duplicaron en comparación con el 2019. “En 2020 la pobreza monetaria extrema se cuadruplicó. Sin bien para 2021 la situación mejoró, sigue siendo mayor a los niveles antes de pandemia. Con el 5,9 % de la población, todavía hay 61.592 cartageneros que no logran cubrir al menos su alimentación al mes.”, manifestó CCV.