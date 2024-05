Concejal de Cartagena cuestiona intervención de ESE; dice que Supersalud se equivocó y presenta pruebas

Prorrogan la intervención de la @ESECartagena basados en qué, no sabemos, lo que sí sabemos es que la resolución carece de validez porque confunden a la ESE de aquí con la del Amazonas. Además, el agente interventor dice que todo mejoró, pero sigue la intervención @dumek_turbay pic.twitter.com/qnGhDrCgHS

“Hoy los motivos que dieron lugar a esta extensa intervención no existen, el mismo agente interventor lo está demostrando al manifestar la notable mejoría que ha sufrido la entidad durante su administración. No sabemos por que persiste la prórroga. Esto carece de legalidad, si claramente no hay riesgo financiero, se formalizó el nivel contractual en un alto porcentaje, los equipamientos biomédicos de los UPA fueron comprados, la infraestructura mejoró, los PQRS disminuyeron de aproximadamente 600 a 200″, indicó la concejal Villalobos.