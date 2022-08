Habló el hombre que cobró $2 millones a pareja de turistas en Cartagena por un par de mojarras

Desde pasado 26 de agosto, Daniel Cervantes ha acaparado la atención en redes sociales, luego de protagonizar un polémico video donde se expone una denuncia por cobros excesivos en Barú, Cartagena.

El caso se registró exactamente en Playa Tranquila. Transcendió que dos turistas ecuatorianos solicitaron un almuerzo típico de la región y cuando llegó la cuenta se llevaron una sorpresa: 600 dólares estadounidenses, es decir, lo equivalente a 2.636.358 pesos colombianos, por dos mojarras y cuatro cervezas.

Los turistas, asombrados por el alto costo, preguntaron a una familia de colombianos que se encontraban a su lado si el cobro era justo. A lo que respondieron que no y que efectivamente estaban siendo robados. Los afectados y la pareja decidieron reclamarle al restaurante.

Las quejas evolucionaron a una discusión. Pero la indignación era tal que los gritos desencadenaron un enfrentamiento hasta con golpes. En las imágenes aparece Daniel, quien aseguró ser inocente y dejo en claro que él no inició la pelea.

“Ella se me pega atrás (la mujer colombiana) le dije: me sigues grabando y te boto el teléfono. Ella me acerca el teléfono a la cara, cuando la manotié el marido me agredió, me tiró dos trompadas y yo me defendí”, dijo el hombre en declaraciones a Noticias Caracol.

VUELVE Y JUEGA EL MISMO SEÑOR ESTAFANDO Y AMENAZANDO EN ISLA BARU Cartagena SINO LE PAGAN LA MILLONARIA SUMA QUE COBRA POR LOS SERVICIOS ESTA VEZ LE PEGA A LA TURISTA @FiscaliaCol @PoliciaColombia @MincomercioCo @PoliciaCtagena @DELAESPRIELLAE @kikecabralesCD @VickyDavilaH pic.twitter.com/QvXRkm4QKu — 🇨🇴🇱🇷 (@MarMao9) August 27, 2022

En el altercado, que duró aproximadamente 10 minutos, también se vieron involucradas otras personas, quienes defendieron a los turistas. Finalmente, el hombre fue retirado del lugar sin que apareciera la Policía, a pesar de los gritos y llamados que hizo la comunidad.

Cartagena y sus destinos insulares han sido blanco de críticas por las reiteradas denuncias que se han conocido en torno a los precios que ofrecen.

La secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, Ana María González Forero, lideró un encuentro con las juntas de los Consejos Comunitarios de Ararca, Santana, Playa Blanca y Barú con el objetivo de analizar y trazar soluciones conjuntas a los constantes problemas relacionados con abuso en los precios, acoso o violencia en los balnearios.

En el encuentro , en el que también participó la presidente ejecutiva de Corpoturismo, Natalia Bohórquez, se reforzó la relevancia de dar visibilidad de los precios de productos y servicios que se ofrecen a los bañistas.

Para abordar esta situación se trazó un plan de trabajo enfocado en la calidad y sostenibilidad con 5 líneas de trabajo que se desarrollarán en las próximas semanas. Además, las autoridades dispusieron de puntos de atención al turista. Incluso, se habilitó una línea de atención al cliente para trasladar las inconformidades presentadas: 315 694 24 66.