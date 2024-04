Ultiman detalles para darle el último adiós a los militares que murieron en accidente aéreo en el sur de Bolívar

“Un helicóptero no despega si no tiene garantizado el mantenimiento”: minDefensa, tras accidente de helicóptero

“Un helicóptero no despega si no tiene garantizado el mantenimiento. Es la simple supervivencia, inclusive, del propio piloto, que no va a arriesgar su vida ni la de más personas que ocupan el aparato si no está en condiciones para volar”, aseguró el titular de la cartera de Defensa.