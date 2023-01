Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, contó su versión ante escándalo con una ciudadana

Un verdadero escándalo se vivió en Manizales, tras conocerse una denuncia que hizo la comunicadora Alexandra Franco Muñoz, en contra del alcalde de esa ciudad, Carlos Mario Marín Correa. Por medio de su cuenta de Twitter, la mujer señaló que el funcionario la persiguió desde el sector de Santander hasta Ravasco, en una camioneta de placas IFM419.

“En una curva muy estrecha había una camioneta muy mal parqueada y yo me asomé y dije: tan mal parqueado, pero yo iba en el asiento de copiloto, cuando me doy cuenta que el que se estaba bajando del carro era el alcalde. Después él se vino detrás y en un lugar que yo me bajé, él también lo hizo y me dijo: en qué le puedo servir, en qué le puedo servir y después me dijo: o es que está borracha, va borracha”, le contó Franco a SEMANA.

DENUNCIA PÚBLICA: El alcalde Carlos Mario Marín de Manizales me hizo persecución desde el sector de la Santander, en su camioneta IFM419 hasta Ravasco, me intimidó cuando me baje a decirme cosas. También intimidó a mi mamá y mi hermanita. @FLIP_org @lapatriacom @Corcivicaldas pic.twitter.com/DaLOmMeIkq — Ale (@Afm0512) January 6, 2023

Sin embargo, Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, contó que quiso conocer la razón del disgusto de la ciudadana, pero no fue posible. Le ofreció disculpas y aseguró que su única intención al bajarse del vehículo era dialogar con ella.

“Yo me estaba montando al carro, ella bajó la ventana y me empezó a gritar, a decirme de todo. Simplemente decirle, si le disgustó que yo le haya dicho, en qué le puedo servir, le pido disculpas por eso. Ella estaba diciendo que yo la perseguía, pero eso nunca pasó. En el video se muestra que yo nunca alcé la voz”, dijo el alcalde.

La mujer aseguró que, con esa actitud del mandatario ella no se iba a poner a dialogar, debido a que para ella no era la correcta. La comunicadora iba en compañía de su madre, quién grabó lo que sucedía; mientras tanto, su hermana de 13 años de edad rompió en llanto por cuenta de la situación.

La comunicadora dejó claro que, si algo le llega a pasar a su familia, es por culpa del alcalde Carlos Mario Marín. “No puedo creer que un alcalde como Carlos Mario Marín se atreva a intimidar a las mujeres así”, escribió.

Por su parte, el columnista Camilo Vallejo se pronunció al respecto. “Esta denuncia es grave. Debe ser tenida en cuenta por las entidades de control disciplinario. En ella se dice que el alcalde de Manizales en su carro, con sus escoltas, habría asumido una función intimidante en el espacio público contra las ciudadanas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Feria de Manizales: tenga en cuenta los cierres viales para este sábado en la ciudad

Una variada programación se tiene este sábado en Manizales cuando se vive el quinto día de la Feria. Para cumplir con estas actividades es necesario realizar varios cierres viales en la ciudad.

El primero de ellos se extenderá hasta las 2 de la tarde para dar paso a la Válida Nacional Callejera de Patinetas Eléctricas y exhibición de Karts. La actividad se desarrolla en el barrio Chipre inicia y finaliza en el CAI que está ubicado en este sector.

El recorrido realiza un giro por el Monumento a Los Colonizadores y pasa por el Mirador de Chipre en Manizales. A la comunidad se le recomienda tomar vías alternas para llegar o salir de ese sector de la capital caldense.

Adicionalmente, se tiene una nueva etapa de los carritos de balineras. La competencia de hoy inicia en la carrera 34d, desciende por la antigua vía a Villamaría y finaliza en la calle 65a.

Como vías alternas, desde la Secretaría de Movilidad recomiendan tomar la vía Panamericana o la Ruta 30. El cierre se extiende hasta las 12 del medio día.

Para el concierto que se vivirá en la Plaza de Bolívar en la denominada Noche Tropical, se tendrán varios cierres viales entre las 3 de la tarde y la 1 de la mañana del sábado 7 de enero.