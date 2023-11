Motociclista relata momento en que techo de estación de gasolina le cae encima tras vendaval en Manizales: “Gritaba que alguien viniera a ayudarme”

“Yo, venía en mi moto que está allí, debajo de la estación de servicio, y quería como orillarme para auxiliarme de la lluvia, para ocultarme del vendaval. Cuando iba pasando sentí el estruendo y quedé metido con mi moto, y ese techo me cayó encima, pero le doy toda la gloria a Dios que guardó mi vida y no morí ahí; y desde allí agarré a gritar que alguien viniera a ayudarme, y muchas personas trataron de alzar esa estructura tan pesada y me logré zafar de ahí. Le doy gracias a Dios que estoy aquí con vida”, añadió.