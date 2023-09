No se guardó nada: habló trabajador de empresa en Ibagué, donde jefe fue grabado insultando y agrediendo a sus empleados

¿Qué pasó?

Igualmente, Carillo indicó en su comunicación que este episodio no fue el único que vivió durante los nueve meses que trabajó para la empresa. “Anteriormente, se había presentado un ambiente de violencia y hostigamientos”, expresó.

Carrillo le indicó al medio que “el temor ha impedido que como trabajadores hagamos una denuncia. Yo no puedo asegurar porque se estaba comportando de esa manera, no sé por qué me señalaba en la cabeza, solo tratamos de actuar de una forma racional para evitar alguna agresión”, razón por la que los abusos dentro de la empresa permanecían ocultos.