En Aguachica, Cesar, comunidad arremete contra instalaciones del ICBF tras abuso sexual y crimen de una niña

La indignación entre los habitantes de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar, por el presunto abuso sexual y crimen de una niña de 9 años de edad, no es menor. La comunidad asegura que el Instituto Colombiano de Bienestar Familia pudo haber evitado esta lamentable situación, pero actuaron supuestamente de manera negligente.

De igual manera indicaron que: ”La labor articulada realizada por el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional permitió establecer que la niña fue vista por última vez en compañía de Chinchilla Carrascal. Al parecer, la habría invitado a comer y desde entonces no se supo más sobre su ubicación. Esta información, videos de cámara de seguridad y otros elementos de prueba pusieron en evidencia al señalado agresor. En ese sentido, los funcionarios de policía judicial realizaron una diligencia de registro en su lugar de residencia. En el procedimiento fueron encontrados el vestido que portaba la víctima el día de su desaparición, cuerdas y un arma cortopunzante”.

La turba contra el ICBF

“Nosotros empezamos a ver un poco los antecedentes de lo que estaba sucediendo con la familia y nos encontramos que en diciembre del año pasado (2023) ya el ICBF había tenido conocimiento, el 9 de diciembre si no me equivoco, había tenido conocimiento y había tenido a la niña porque, precisamente, ella viene de un hogar disfuncional. Su padre es discapacitado y tiene problemas de consumo y la mamá, pues sigue con el padrastro, y bueno digamos que no veían por ella”, explicó el funcionario.