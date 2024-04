Gustavo Bolívar, sin sonrojarse, confesó “gran verdad” sobre Petro: “A gobernar por decreto”

Uno de los primeros en pronunciarse con respecto a este tema fue Gustavo Bolívar, que es actualmente el director de Prosperidad Social. El excongresista no pudo ocultar su tristeza, apenas se confirmó la noticia y compartió un contundente mensaje.

“Se hunde la posibilidad de acabar la corrupción de las EPS. Se hunde la posibilidad de llevar salud de calidad a millones de compatriotas, que hoy no tienen servicios de salud. Felicitaciones a la clase política corrupta de este país, a los tibios que se acomodan al vaivén de las coyunturas y a quienes han saqueado las EPS en completa impunidad” , manifestó inicialmente.

El exsenador, sin embargo, no paró ahí y subió este miércoles en la madrugada las cuatro “grandes verdades” sobre el mandato de Petro, según el analista político Álvaro Forero, después de que la reforma a la salud se hundiera en la Comisión Séptima.

“Cuatro grandes verdades, dice el Señor Álvaro Forero: 1. Que la crisis de la salud viene de hace años y no se la inventó Petro; 2. Que se han liquidado 100 EPS; 3. Que Duque liquidó 13 EPS y no porque fuera comunista; 4, Que el Congreso está obligando al presidente a gobernar por Decreto”, puntualizó.

Cuatro grandes verdades dice el Sr. Alvaro Forero: 1-Que la crisis de la salud viene de hace años y no se la inventó Petro 2-Que se han liquidado 100 EPS 3-Que Duque liquidó 13 EPS y no porque fuera comunista 4-Que el Congreso está obligando al Pte Petro a gobernar por Decreto pic.twitter.com/huQYTmuAA1

La advertencia de Petro

Igualmente, el jefe de Estado Colombiano expresó durante el evento que el gran acuerdo nacional que propuso se volvió pura carreta. Además, recalcó que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no pueden ser aseguradoras, sino gestoras.

“Miren lo que nos pasó con el proyecto de la salud. Hace casi dos años, no es cualquier tiempo, se presentó el proyecto, las EPS se iban a acabar. Vinieron los congresistas, los partidos, que se acababan las EPS, y los resultados no son buenos. Pasamos a una concertación, dijimos ‘concertemos’, el gran acuerdo nacional. Miren en qué va el acuerdo nacional, se volvió carreta”, señaló Petro.

Al final, el presidente sentenció: “Ahora resulta que se comieron la plata de los fondos, no hay aseguramiento, están quebradas las EPS. Para poderlas salvar no pueden ser aseguradoras. Los congresistas de las EPS, porque los financiaron en sus campañas, dicen ‘no, no votamos el proyecto’. Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas, ahora es de golpe”.