María Fernanda Cabal pidió militarizar vías y cuestionó que el Gobierno hable de un país “potencia mundial de la vida”

“‘Colombia potencia mundial de la vida’, donde los delincuentes se lanzan a camiones en la carretera, para robar y agredir a los conductores. ¿Por qué no han militarizado? Lo correcto sería proteger a los transportadores, no a los violentos”, aseguró la senadora del Centro Democrático.

No se trata del único caso que habría sucedido recientemente. En medio de la denuncia de la senadora del uribismo, otros ciudadanos compartieron videos similares en los que se observa que es una práctica recurrente en la que los conductores son interceptados por un grupo de personas para obligarlos a frenar, robarlos y en muchas ocasiones atentar contra su vida.

El mensaje surgió luego de que el presidente Petro dijera que los niños del país no deben ser víctimas de la guerra. “Ningún grupo armado puede instrumentalizarlos o volverlos objetivos. Rechazo absolutamente lo sucedido con la niña Harlin Salomé y me solidarizo con su familia. No ahorraremos esfuerzos para que estas atrocidades jamás vuelvan a ocurrir”, aseguró el presidente.