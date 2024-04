Paloma Valencia: “Laura Sarabia me parece una peladita muy joven y demasiado inexperta para aconsejar a Petro, que tiene problemas complejos”

“Yo a Laura Sarabia no la conozco, ahora no entiendo una peladita tan jovencita cómo puede ser consejera de un presidente como Gustavo Petro, que tiene problemas tan complejos” , dijo.

Valencia aclaró que no es que ella no crea en la juventud. Al contrario, “Yo sí creo que la experiencia trae cosas, es muy distinto tener buenas ideas a saber cosas. Entonces, por eso digo, yo no creo que el problema de Colombia sea quién es el presidente, si vamos a ser capaces de tener un buen jefe de Estado. Buenos presidentes son difíciles porque necesitan saber mucho y aconsejarse bien”.