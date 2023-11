“Un salvavidas más para la dictadura del vecino país”: María Fernanda Cabal, sobre posible alianza entre Ecopetrol y PDVSA

¿Es Venezuela “el socio ideal”?

En su análisis, el exministro José Manuel Restrepo retomó su preocupación al señalar las “incoherencias” que rodean el escenario. “Se ha dicho públicamente que no vale la pena firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo en Colombia por el compromiso que tenemos con la transición energética, con el cambio climático. Sin embargo, sí se hace explotación de petróleo en Venezuela. ¿Acaso allá no genera un problema de cambio climático? Me parece que ahí, por lo menos, debería hacer una revisión de coherencias”.