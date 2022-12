Ahora se podrá agendar videollamadas para atención en salud mental; la cita es gratis y es respaldada por MinSalud

Las necesidades que se han generado por la situación de salud mental de la población hicieron que se crearan nuevas herramientas en la campaña nacional del Ministerio de Salud y Protección Social. Entre ellas está la plataforma digital para teleorientación 7/24

“Esta iniciativa, a la cual se accede a través de la página web del Ministerio de Salud, sé propone brindar información, consejería y asesoría para el manejo inicial de crisis emocionales y posibles afectaciones en la salud mental”, anunciaron desde la entidad.

El proyecto, que tiene alcance nacional, se articula a iniciativas que vienen funcionando regional y localmente en el país a través de líneas telefónicas, atención mediante redes sociales, como en Bogotá, Cali -distrito-, Valle, Risaralda y Boyacá, entre otros. El complemento de la cartera de salud alcanza a aquellas regiones del país que no cuentan con esta modalidad de servicio.

¿En qué consiste la línea?

Como parte del inicio de la línea nacional, un grupo de profesionales en psicología clínica brindarán servicio en la modalidad 7/24, esto es, jornada continua todos los días de la semana.

“En el servicio brindado, los profesionales identificarán el riesgo en salud mental; realizarán la intervención en primera instancia en situaciones de crisis a través de primeros servicios psicológicos, y finalmente harán la referencia correspondiente según el caso atendido, bien en el nivel de salud o bien a sectores específicos como educación, protección, vivienda o justicia, entre otros”, explicó el Ministerio de Salud.

Se espera que en las próximas semanas la campaña Eres Prioridad, del gobierno nacional, incorpore una fase más con la entrada en operación de la atención por llamada telefónica a través de la línea nacional 106.

En este link se puede agendar la videollamada: https://outlook.office365.com/owa/calendar/CalendarioLineadeAtencionMental%40minsalud.gov.co/bookings/

¿Con síntomas de depresión o ansiedad? Expertos recomiendan comenzar por pedir ayuda

“La salud mental. ¿Cómo está su salud mental?”, es una de esas preguntas que psicólogos, educadores y expertos han planteado más a menudo. “Con tristeza, desespero, cansancio, sin ganas”, son descripciones que hacen parte de las respuestas.

Ante ese panorama hay solución. Comienza por pedir ayuda. La doctora Ximena Pérez, psicóloga de Famisanar explicó a SEMANA que ante una realidad con cifras que pueden alarmar, hay una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida.

“No es quedarnos con las alarmas y decir que la vida cada vez está peor. La vida nos está mostrado, unas realidades que vale la pena investigarlas. Y saber qué ha pasado, porque hay tanta depresión y frustración. Eso nos da elementos para trabajar desde la prevención”, señaló.

En ese sentido, insiste en lo valioso de detectar los síntomas y orientar hacia la ayuda.

“Cuando sientes que estas emociones desagradables son constantes. Cuando yo tengo ideas suicidas. Cuando siento que no tengo deseos de vivir. Cuando siento que no hay motivación para seguir. Es el momento de levantar la mano y buscar ayuda. Se debe hablar de esto abiertamente y constantemente… Entre más información hay, más fuertes se pueden volver las redes de apoyo para amparar a quien lo necesita y dar el direccionamiento adecuado con ayuda terapéutica, psicológica o psiquiátrica”, explicó esperanzada la experta.

Líneas de apoyo

Ante tantos datos, hay opciones prácticas para saber cómo pedir ayuda. Por eso varias entidades y organizaciones tienen líneas, campañas y programas. Además, en la Entidad Prestadora de Salud, EPS, se puede pedir la cita para consulta psicológica o psiquiátrica.

Líneas habilitadas por el Distrito de Bogotá

Línea 106 y su chat 300 754 8933

La Línea 106 cuenta con un grupo de profesionales que brindan un espacio a toda la ciudadanía, para que comparta todo tipo de situaciones que puedan presentarse en su cotidianidad.

La misión del grupo es escuchar a las personas que lo necesiten y promocionar el cuidado de la salud mental, además, para que los niños, niñas, adolescentes y adultos de todas las edades, reciban escucha y apoyo psicológico por parte de la Secretaría Distrital de Salud.

Línea Psicoactiva 01 8000 112 439

Por medio de la Línea Psicoactiva, profesionales de salud realizan acciones de información, orientación, intervención breve, canalización y seguimiento a la población de Bogotá, con relación a eventos asociados a la prevención y el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas.

Línea Púrpura 01 8000 112 137

La Línea Púrpura fue puesta en marcha entre la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de la Mujer, con el objetivo de fomentar una vida libre de violencia y por el derecho a la salud plena para las mujeres. Es una línea telefónica gratuita que funciona las 24 horas, todos los días del año y es atendida por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras.

Los canales de comunicación para contactarse con la Línea son:

Llamar al 018000112137.

Escribir al WhatsApp: 3007551846

Escribir al correo electrónico: lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea Calma 01 8000 423 614

La Línea Calma fue dispuesta para que los hombres mayores de 18 años residentes en Bogotá puedan llamar de manera gratuita para ser escuchados y orientados. Es un espacio de escucha y asesoría para manejar situaciones emocionales de cualquier índole como: ansiedad, depresión, preocupación por motivos económicos, soledad, problemas familiares, duelo amoroso, entre otros temas.

Línea Diversa 310 864 4214

La Línea Diversa es la primera en Bogotá dirigida para la atención y asesoría psicosocial para la población LGBTI, sus familias y para conformar redes de apoyo. Las personas que acudan a este servicio, además, podrán recibir orientación y acompañamiento profesional en temas relacionados con rutas de atención, mitos y creencias frente a la diversidad e información sobre todos los servicios sociales ofrecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.

Línea 123

En caso de una emergencia en salud o salud mental, la ciudadanía también puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123, dónde profesionales estarán dispuestos durante las 24 horas para atender las solicitudes ciudadanas.

Finalmente, insiste la doctora Pérez en que la educación permite atender de mejor manera los conflictos emocionales. “No puedes ayudar a un hijo, si no tienes idea de que ese síntoma que tiene es grave y que no es algo de transición y que puede ser mucho más delicado. Desde chiquitos se les debe enseñar a los niños en el colegio, a expresar lo que se está sintiendo, a aprender a acomodar las emociones. Los adultos debemos seguir en aprender, a no evadir lo que se siente, a enfrentarlo y a trabajarlo”, sostuvo.