“Aprueban la reforma a la salud, hacen un daño, ¿y después quién lo reversa?”: expresidente Álvaro Uribe

En la mañana de este viernes 21 de abril, el expresidente Álvaro Uribe volvió a arremeter contra el proyecto de ley de reforma a la salud que radicó el Gobierno nacional y que ya está siendo debatido en el Congreso de la República.

Por medio de su cuenta de Twitter, el exmandatario ha lanzado duras críticas sobre el contenido del articulado, que fue radicado originalmente por la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el presidente Gustavo Petro el pasado 13 de febrero.

“Aprueban la reforma a la salud, hacen un daño, ¿y después quién lo reversa?”, se preguntó el expresidente Uribe en su trino más reciente.

En la noche de este 20 de abril, el exmandatario ya había cuestionado las políticas públicas en materia de salud que se aplican en países como Cuba, a través de un video que también fue publicado en su cuenta de Twitter.

En la pieza audiovisual, Uribe se encontraba con dos médicas que, aseguraba, eran de Cuba y le contaron detalles del funcionamiento del sistema de salud en ese país.

“Me da mucho gusto estar con la señora que es colombiana y que tiene una clínica en Miami. Con esta joven médica venezolana y con estas dos jóvenes médicas cubanas. Déjenme hacer una pregunta, ustedes estudiaron la medicina allá, ¿por qué salieron de Cuba?”, les consultó el exmandatario a las dos profesionales de la salud.

El expresidente Uribe junto a dos médicas cubanas. (Fotograma, Segundo 00:04 / segundo 00:44 / segundo 01:06) - Foto: Twitter @AlvaroUribeVel

“Libertad, más que todo libertad”, respondió una de las médicas que se encontraba con el expresidente, quien también les preguntó cuál era la opinión que tenían sobre el funcionamiento del sistema de salud cubano.

“Faltan recursos, falta educación, falta medicina, es lo que falta. Porque allá todo es para el que tiene y el resto del pueblo ahí quedó. No existe lo de universalidad que nos presentan, no es algo parejo. No tenemos nada”, le dijo la otra médica de Cuba.

Más adelante, el expresidente sostuvo que las opiniones de las jóvenes eran fundamentales para entender los efectos de las políticas públicas que se aplican en los países con gobiernos de izquierda.

Aaunque la medicina cubana es famosa a nivel internacional, muchos sectores políticos han cuestionado su modelo de atención. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Esta es una nueva generación, desprendida de los sesgos que pudo tener mi generación. Han estudiado en Cuba y han tenido que dejar su patria por las frustraciones del comunismo”, concluyó el exmandatario en el video.

Más temprano ya se había referido a la situación que hay en Cuba con respecto a las políticas sanitarias y había hecho una férrea defensa del sistema de salud colombiano.

“Una cosa es la propaganda oficial comunista y otra la realidad miserable que vive el pueblo cubano. Nuestro sistema mixto, solidario, sin monopolio estatal, es de lejos mejor y además mejorable”, detalló el exmandatario.

La discusión sobre la reforma a la salud está abierta

Mientras que la discusión sobre el proyecto de ley de reforma a la salud ha vuelto a estar en boca de la opinión pública, su tránsito en el Congreso de la República ha empezado a avanzar lentamente.

Esta semana la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que es la encargada de realizar el primer debate de la iniciativa, votó por primera vez una ponencia negativa sobre la reforma que había sido radicada por los partidos de la oposición. La propuesta de archivar el proyecto fue rechazada por 17 votos en contra y cuatro votos a favor.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes es la encargada del primer debate de la reforma a la salud. - Foto: Guillermo Torres /Semana

La noticia fue una pequeña victoria del Gobierno nacional, que agradeció a los representantes a la Cámara por su voto. “Agradezco profundamente a la Comisión séptima de la Cámara de Representantes que haya rechazado la ponencia de archivo de la reforma a la salud. 17 votos por 4 a favor. Excelente”, sostuvo el presidente Petro a través de su cuenta de Twitter.

No obstante, ese fue solo el primer paso y aún falta una prueba de fuego. Se espera que la votación en primer debate de la ponencia positiva, que le permitiría al proyecto de ley seguir avanzando hacia el segundo debate, se lleve a cabo en el transcurso de la próxima semana.