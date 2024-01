Cáncer de mama: cerca del 10% es hereditario; la detección temprana es la clave

No obstante, es necesario diferenciar entre el cáncer de mama familiar, es decir, las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer, colectivo que supone entre el 15 y el 20 % de los casos de cáncer de mama , y cáncer de mama hereditario, que se produce por una mutación o variante genética.

Este se presenta en personas con una gran variedad de casos en la familia o personas jóvenes que no tenían antecedentes familiares de enfermedad, pero sí que tenían esa mutación transmitida por sus familiares.

“En familias en las que hay más casos de los esperados o en personas de edades no tan jóvenes, las personas de esa familia tienen más riesgo de tener cáncer, pero no conocemos qué genes están implicados. Y un cuarto de los casos están incluidos en este grupo, pero no conocemos mucho molecularmente lo que hay”, ha detallado el experto en relación con el cáncer de mama familiar.