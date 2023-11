Carolina Corcho reaparece: “Muchos médicos no pueden tener vida crediticia porque no está claro si les pagan o no”

“Hay mucha desinformación. Se está generando mucho pánico a través de afirmaciones mentirosas que no corresponden a la reforma. Lo veo como una responsabilidad ciudadana, como médica en ejercicio, poder explicarle a la ciudadanía y al sector salud la propuesta, qué contiene y qué no contiene, porque la mayoría de lo que yo escucho es desinformación”, afirmó Corcho en Entre-Vistas con Alma de País, un espacio que la Presidencia utiliza para entrevistar a integrantes y exintegrantes del gabinete.

De acuerdo con la médica Carolina Corcho, más del 70% de los profesionales que laboran en la salud tienen una situación precaria y son los que atienden la salud de los colombianos. “Este es un sector donde le pagan a la gente cada cuatro meses o cinco, o no le pagan, o necesitan tres empleos para poder tener un salario digno. Les pagan cada cuatro meses y sin intereses. Yo quiero imaginarme a cualquier profesional que tenga que vivir así. Esto hizo carrera en el sector salud. Muchos médicos, por ejemplo, no pueden tener vida crediticia porque no está claro si les pagan o no”.