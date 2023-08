Cinco consejos para cuidar la salud mental de niños y adolescentes en la era digital

“Identificar por qué entras a internet y cómo te hace sentir puede ayudarte a establecer tus límites personales sobre la cantidad de tiempo que pasas en internet o con el celular. Si bien no siempre es realista dejar de seguir o denunciar a todos los que intencionalmente o no intencionalmente afectan tus emociones, puedes probar silenciar o limitar el contenido de las cuentas que no te hacen sentir bien. Acuérdate de que no todo lo que ves en internet es real, ni siquiera de tus amigos; pero lo que sí es real es cómo te afecta”, advierte Unicef.