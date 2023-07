Este es el nuevo síntoma del párkinson: ‘creer’ que lo están observando

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, la enfermedad de Párkinson es un trastorno en el cual no hay suficiente dopamina en el cerebro gracias a que las neuronas no la producen. Generalmente, los síntomas relacionados con esta afección son temblores en las manos, piernas, mandíbula y cara. Asimismo, rigidez en las piernas, brazos y tronco.