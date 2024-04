“Intervención de Sanitas es una retaliación del Gobierno Nacional; es una pelea personal del Ministro de Salud”, denuncian pacientes

Silva recuerda que hasta ahora no ha habido un intervención a una EPS que haya terminado en su recuperación. “Ni con este Gobierno, ni con los anteriores. En este momento hay cuatro EPS intervenidas y todas van a ser liquidadas. Las intervenidas no le están pagando a la red porque las cuentas deben ser auditadas y revisadas por la Supersalud. Pasa en el suroccidente colombiano, donde en este momento no les están pagando a los hospitales, porque la Superintendencia no tiene capacidad instalada para auditar tantas cuentas”.