“La pandemia generó un impacto muy negativo en la salud mental de los colombianos”: habla en SEMANA experta en el manejo de emociones

Laura Villamil, conocida por su enfoque en la psiquiatría funcional, ha dedicado su carrera a entender y ayudar a las personas a lidiar con una amplia gama de emociones, desde el miedo y la rabia hasta la ansiedad y la tristeza.

Producto de esa experiencia y de su vivencia profesional durante la pandemia del covid-19, Villamil les presentará este 15 de noviembre a los colombianos su libro ¿Cómo convivir con las emociones?, en el que aborda la importancia de comprender las emociones y cómo aprender a gestionarlas de manera efectiva.

SEMANA conversó con esta psiquiatra sobre por qué nos cuesta expresar lo que sentimos.

Laura Villamil, psiquiatra. | Foto: Archivo personal

SEMANA: Hablemos del libro: ¿de dónde nace la idea de escribirlo?

Laura Villamil (L. V.): El libro surge en el periodo de pandemia. Yo trabajaba en un hospital al norte de Bogotá, en donde la afluencia de pacientes psiquiátricos era muy alta. El hospital estaba lleno de personas con covid-19, las muertes eran muy frecuentes y mi labor se convirtió en convencer a algunas personas para que accedieran a la intubación como método de tratamiento para la neumonía por covid. En mi consulta particular, la ansiedad, el consumo de sustancias psicoactivas y el insomnio eran los motivos de consulta más frecuentes. Era evidente que la mayoría tenía problemas para darle manejo a la incertidumbre que generaba ese virus. No tener claro si un paciente iba a morir, si iba a terminar en la UCI o si iba a ser asintomático generaba miedo. Empecé a escribir ya que el miedo no solo los invadía a ellos sino a mí misma. Como ser humano he pasado además por situaciones dolorosas que me han llevado al límite y a buscar ayuda espiritual y terapéutica. Ningún ser humano es perfecto, todos requerimos de procesos de sanación or nuestra genética, crianza, experiencias, personalidad.

SEMANA: ¿Por qué nos cuesta tanto a los seres humanos darles manejo a las emociones?

L. V.: Es difícil porque muchas personas ni siquiera reconocen lo que están sintiendo. Les cuesta expresar las emociones, reprimen o no se permiten sentir por miedo. Es muy frecuente que no tengan herramientas para gestionar el miedo, la ansiedad, la tristeza. Y no es tan frecuente que algunos seres humanos reconozcan sus debilidades, pensar que “se puede con todo” o que “se puede solo” es muy frecuente y a veces ese pensamiento nos lleva a la frustración, a la depresión. Las patologías mentales tienen múltiples orígenes y muchas veces requerimos de ayuda para abordarlas.

SEMANA: ¿Cómo educar a los hijos en el manejo de las emociones; en la frustración, por ejemplo, que es una de las actitudes que más les cuesta manejar a niños y jóvenes?

L.V.: Esta pregunta es clave ya que, si de niños no aprendemos a gestionar las emociones, en la adultez vamos a tender a caer en patrones negativos, que generarán dolor y sufrimiento. Los padres de familia son referentes, los niños aprenden por imitación, por lo que la forma en la que reaccionamos será ejemplo para ellos. La forma como los tratamos y como actuamos frente a distintas situaciones ellos irán adoptándola. Si los gritamos en momentos de frustración ellos empezarán a gritar ante este tipo de situaciones. Ante la frustración debemos enseñarles que debemos evaluar distintas opciones.

SEMANA: ¿Cómo afecta en la vida adulta la falta de educación en el manejo de emociones desde que somos niños? ¿Es el origen, por ejemplo, de las relaciones tóxicas?

L. V.: No tener una adecuada educación frente a las emociones generará que no las gestionemos, que no las sepamos expresar y se conviertan en enfermedades como gastritis, migraña, dolores musculares, depresión, ansiedad. Hará que caigamos en relaciones inadecuadas o tóxicas con nosotros mismos al maltratarnos, no tener autocompasión y no lograremos ser asertivos para expresar necesidades, pensamientos y sentimientos. Las discusiones con nuestras parejas tenderán a convertirse en peleas sin fin.

Es frecuente ver personas inseguras, con falencias en los vínculos que generan con sus parejas, en sus relaciones interpersonales. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Qué se logra con el adecuado manejo de las emociones?

L. V.: Lograremos tranquilidad, amor propio, empatía, buenas relaciones interpersonales.

SEMANA: En sus consultas como especialista, ¿qué es lo que más nos cuesta a los colombianos?

L. V.: Es frecuente ver personas inseguras, con falencias en los vínculos que generan con sus parejas, en sus relaciones interpersonales. Los vínculos inadecuados con los padres y posteriormente con sus parejas generarán patrones ansiosos, es el disparador de las relaciones abusivas, tóxicas. Muchas personas además fueron criadas valorando a las personas a su alrededor, pero no a sí mismos. No son conscientes y no tienen en cuenta sus necesidades, en las relaciones de pareja terminan dejando de lado sus principios y valores, dejan como prioridad a la otra persona.

SEMANA: ¿Qué tanta repercusión dejó la pandemia en la salud mental de los colombianos?

L. V.: La pandemia generó un impacto muy negativo en la salud mental de los colombianos, mucha incertidumbre, ansiedad, alteraciones del sueño. El síndrome poscovid se caracteriza por un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, permitiendo el ingreso de interleucinas y sustancias que inflamarán el sistema nervioso central, dejando una puerta abierta a ansiedad, depresión e insomnio, entre otros.

¿Cómo convivir con las emociones? | Foto: Editorial Diana

SEMANA: ¿Cree que la pandemia nos ayudó a entender la importancia de la consulta psicológica?

L. V.: La pandemia hizo que muchos empezaran a presentar diagnósticos de psiquiatría, las consultas aumentaron y en muchos lugares los profesionales no daban abasto. Muchos, a partir de la pandemia, le dieron importancia a la salud mental, consultaron y aún se encuentran en procesos terapéuticos. Otros minimizaron y no le dan la importancia a la salud mental, permanecen en estado de alerta, durmiendo dos o tres horas. La pandemia nos enseñó que hay situaciones que no podemos controlar, que esas personalidades que pretenden ser obsesivas y controladoras deben adquirir un poco de flexibilidad para vivir tranquilamente.

SEMANA: ¿cómo pueden conseguir el libro las personas interesadas?