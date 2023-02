Lo último | Alerta por la calidad del aire en Bogotá: Distrito aseguró que hay alta concentración de material particulado

Este viernes, 3 de febrero, en horas de la noche, el Distrito confirmó que, por decisión conjunta de las secretarías de Ambiente y Salud, se declaró Alerta Fase I en suroccidente de Bogotá, por altas concentraciones de material particulado.

“Tomamos la determinación después de que se cumplieron 36 horas de condiciones regulares de calidad del aire en esa zona de la ciudad. Las medidas van a incluir recomendaciones a la salud y un refuerzo a las funciones de inspección, control y vigilancia sobre las fuentes móviles y fijas, no se incluyen restricciones a la movilidad, debido a que la causa de esta alerta son condiciones meteorológicas y regionales”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Por ahora, esta Alerta Fase I no contempla restricciones a la movilidad ni comercio ni industria, sin embargo, el Distrito invita a la ciudadanía a adoptar medidas que reduzcan la emisión de contaminantes. - Foto: Guillermo Torres Reina / Semana

Detallaron desde las entidades que la influencia de los incendios forestales que se han presentado cerca del perímetro urbano de la ciudad (Sumapaz) y la vereda El Verjón Bajo; en Venezuela, y en los departamentos de Vichada, Meta y Casanare, han sido los factores determinantes para adoptar la Alerta fase I.

Sumado a estos “puntos rojos” está el fenómeno de inversión térmica, que históricamente se presenta para esta época del año, “cuando tradicionalmente entra la temporada seca con mañanas frías, y donde se genera un choque térmico que limita el movimiento de contaminantes, ocasionando que se mantengan en la superficie y no circule, se concentre y sea más notorio en la atmósfera”.

Puntos calientes o incendios que registran en los mapas satelitales. El material de estas emergencias está siendo arrastrado hasta Bogotá. - Foto: Secretaría de Ambiente

Todos estos factores han ocasionado que, durante los últimos días, se haya detectado un amento en las concentraciones de material particulado.

“Este viernes 3 de febrero se presentaron tres fenómenos de inversión térmica, lo que ha generado que ese material particulado se quede sobre la ciudad. Desde el 27 de febrero también se ha presentado un incremento muy notorio en el material particulado que viene de las regiones, hemos detectado más de 2.500 toneladas de material particulado que viene de esos incendios forestales y le sumamos los que se están presentando en Sumapaz y el que se presentó en El Verjón Bajo, que se veía desde Bogotá”, agregó la secretaria de Ambiente.

Gráfica del comportamiento del material particulado. - Foto: Secretaría de Ambiente

Recomendaciones de la Secretaría de Salud

Disminuya la exposición

• Evitar exponerse a zonas de alta contaminación del aire como vías sin pavimentar y de alto flujo vehicular, construcciones y áreas industriales o de acumulación de escombros o canteras.

• Limpiar las superficies y pisos de la vivienda utilizando paños o trapos humedecidos con agua, para evitar que se levante el polvo. Si se encuentra cerca de una fuente de humo, hollín o material particulado, evite mantener abiertas ventanas y puertas.

• Evitar hacer ejercicio intenso o practicar deporte al aire libre en horas de alto tráfico vehicular (entre las 6:00 a. m. y las 10:00 a. m., y entre las 5:00 p. m. y las 8:00 p. m.).

• Evitar el consumo de tabaco y sus derivados o exponerse a ambientes en los que haya personas fumando.

Al usar la bicicleta

En vías de alto tráfico implica mayores dosis de inhalación de contaminantes, la recomendación es usar:

• Mascarillas quirúrgicas o mascarillas con respiradores.

La Secretaría de Salud de Bogotá recomienda mantenerse hidratado, tomar agua y evitar bebidas azucaradas o gasificadas.

Recomendaciones generales

• Mantenerse hidratado, tomar agua y evitar bebidas azucaradas o gasificadas.

• Limitar esfuerzos y actividad física intensa al aire libre en menores de cinco años, mayores de 60 años, gestantes y personas con enfermedades como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer.

• Personas con enfermedades crónicas deben mantener tratamientos prescritos, asistir a controles y evitar exponerse a aglomeraciones.

Cuidado de la salud

• Actualice el esquema de vacunación de acuerdo con la edad.

• Use tapabocas cuando tenga infección respiratoria.

• Lave sus manos frecuentemente.

• Evite contacto con personas que tengan infecciones.

Los menores de cinco años deben acudir al servicio de urgencias en caso de presentar signos de alarma como:

• Respiración rápida, le “silba el pecho” o se le “hunden las costillas” y tiene tos persistente.

• Un episodio de fiebre en menores de dos meses o en niños mayores de esta edad, fiebre de difícil control o que persista por más de dos días, decaimiento, somnolencia o irritabilidad.

• El niño no puede beber ni tomar el pecho o no come nada, vomita todo, presenta ataques o convulsiones, está empeorando o “no se ve bien”.