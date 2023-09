“Los edulcorantes no son nutrientes”: urgente llamado de expertos en nutrición en Colombia sobre sustancias con las que se reemplaza el azúcar

En Colombia no se deberían consumir edulcorantes no calóricos. Esa fue una de las principales conclusiones a las que llegó un grupo de seis expertas en nutrición de todo el país, después de realizar un análisis científico y técnico sobre las recientes recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que instan a los gobiernos a adoptar políticas públicas responsables para el consumo de estos productos.

“Las recomendaciones contenidas en un decálogo las entregaremos al Gobierno Nacional para que puedan utilizarlas como soporte de política pública y como pilar fundamental en la educación para los profesionales de la salud”, informó Bertha Inés Forero Rodríguez, una de las seis expertas que participó en la mesa de trabajo y exdirectora nacional de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La idea, asegura Forero, es resaltar la conveniencia de que las personas tomen decisiones conscientes e informadas con respecto al consumo de edulcorantes no calóricos y no nutritivos.

OMS advierte sobre el peligro para la salud de los edulcorantes artificiales por su consumo a largo plazo. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Por su parte, la nutricionista María Silvia Bohórquez, quien ha trabajado en investigaciones sobre nutrición infantil y promoción de la salud, resaltó la importancia de educar a la población para que conozca que los edulcorantes no nutritivos, artificiales o naturales, no tienen el efecto que se ha creído en relación con el mantenimiento del peso, la disminución de la obesidad o el control en general de la diabetes. Por el contrario, sostuvo la experta, “así la evidencia científica no sea concluyente, por principio de precaución se debe restringir el consumo de los edulcorantes artificiales, ya que a largo plazo puede llegar a efectos no deseados”.

Entre otras recomendaciones, las expertas resaltaron la responsabilidad que tienen los sectores públicos y privados de informar y divulgar los posibles efectos de los edulcorantes no calóricos sobre la salud y recomendaron incluir en las guías alimentarias advertencias acerca del consumo de los edulcorantes no calóricos. Así mismo, hicieron un llamado para que se tengan estadísticas confiables sobre el consumo de edulcorantes no calóricos en el país.

El aspartamo se unió al creciente mercado de los edulcorantes artificiales. | Foto: Getty Images

El decálogo sobre edulcorantes

Estas son las diez recomendaciones del grupo de expertas en nutrición:

1. Bajo el principio de precaución, restringir el uso de los edulcorantes no calóricos teniendo en cuenta que los efectos indeseables superan los posibles beneficios.

2. Los edulcorantes no calóricos no son nutrientes, son aditivos. Por lo tanto, no son esenciales en la alimentación y no tienen efectos benéficos en la salud a largo plazo.

3. No se recomienda el uso de edulcorantes no calóricos durante la infancia y el periodo de gestación y lactancia.

4. El uso de edulcorantes no calóricos no es recomendado para tratar o prevenir la obesidad, se requieren políticas más efectivas desde seguridad alimentaria y nutricional.

5. El uso de edulcorantes no calóricos se relaciona con posibles efectos indeseables a largo plazo como mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y mortalidad asociada a enfermedades crónicas.

6. En pacientes con desnutrición asociada a enfermedad no se recomienda el uso de edulcorantes no calóricos. En caso de requerir su uso por condiciones médicas y/o nutricionales, su consumo debe ser estrictamente supervisado por un profesional de la salud.

Uno de los ingredientes naturales que forma parte de la alimentación humana es el azúcar o también conocido como glucosa. | Foto: Getty Images

7. Se recomienda implementar programas de educación alimentaria y nutricional que promuevan patrones de alimentación saludable y adviertan sobre los riesgos del consumo de edulcorantes no calóricos desde la primera infancia.

8. En el contexto de entornos saludables, instar a los sectores públicos y privados a informar y divulgar los posibles efectos de los edulcorantes no calóricos sobre la salud.

9. Incluir en las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana advertencias acerca del consumo de los edulcorantes no calóricos.

10. Incluir en la encuesta de la situación nutricional y alimentaria de la población colombiana, así como en investigaciones relacionadas, la medición del consumo de edulcorantes no calóricos.

Culminado el proceso de la mesa técnica, las expertas iniciarán una capacitación a profesionales que conforman varias sociedades científicas para promover la difusión de la información a dichas organizaciones, por ser ellos quienes educan a los pacientes y pueden alertar sobre el uso de los edulcorantes no calóricos, no nutritivos.

