Malnutrición infantil, la amenaza escondida que afecta cada vez más a los niños y niñas de Colombia

La malnutrición es un importante reto de salud a nivel mundial. Según Unicef, uno de cada cinco niños en América Latina está malnutrido, lo que puede manifestarse en forma de desnutrición (no obtener suficientes nutrientes) o sobrenutrición (ingresar demasiadas calorías o nutrientes). Ambos pueden ser particularmente perjudiciales para el crecimiento y desarrollo de los niños.

Los niños malnutridos, a menudo, pero no siempre, tienen bajo peso. Los signos de desnutrición incluyen piel o cabello secos, atrofia muscular, retraso en el crecimiento y pérdida de peso. Sea cual sea la condición, ambos casos son perjudiciales y deben ser tratados por una política pública.

Con respecto a los factores de riesgo, la experta señaló que se tiende a pensar que son controlables por uno, sin tener en cuenta el escenario externo del medio ambiente, el cual tiene una influencia igual de significante. Por ejemplo, el cambio climático desemboca que la disponibilidad de alimentos sea carente, lo cual determina que la poca producción de las cosechas no cuenta con la capacidad suficiente de abastecimiento.

Este asunto va de la mano con la cantidad de información presente de la malnutrición. Al no ser un tema presente en la opinión pública, se tienden a desconocer el panorama completo de la situación. La especialista señala, por ejemplo, que asuntos externos como la inflación tienen una relación directa con el correcto crecimiento de los menores de edad en la malnutrición.

De igual forma, la pandemia fue un escenario que afectó el contexto de la malnutrición, concretamente en los tratamientos. Si bien la virtualidad amplió la baraja de posibilidades, no será igual al contacto físico para dar con certeza en las zonas con mayor afección por esta condición médica. Con el confinamiento, la virtualidad tomó más fuerza a la presencialidad, generando que los diagnósticos fueran difíciles.

Otro asunto en el cual la experta hace hincapié es en distinguir los niveles de malnutrición, debido a que no todos los casos son iguales ni tienen el mismo procedimiento correspondiente. Por ejemplo, la desnutrición no es la única forma de ver esta situación, a pesar de ser la común. “Siempre pensamos que el niño mal nutrido es el niño que está muy delgadito y muy flaquito y se ve chiquito. Resulta que no, que la malnutrición implica la desnutrición, pero también implica el sobrepeso, también implica la obesidad, implica una cosa que es muy silente”, explica al señalar que la nutrición en exceso es también perjudicial.