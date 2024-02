Ojo: Estos son los signos de alerta que tienen las enfermedades más raras y potencialmente mortales

Aproximadamente un 80 % de las enfermedades raras se producen por una alteración hereditaria. No obstante, esto no siempre facilita el diagnóstico, especialmente si no hay antecedentes en la familia que hagan sospechar de una condición concreta cuando empiezan a manifestarse los síntomas, razón por la cual, las pruebas genéticas se convierten en una herramienta fundamental para identificar este tipo de patologías.