OMS lanzó ambicioso plan de salud pública para el 2023, ¿llegará el fin de emergencias por covid y viruela símica?

Las secuelas que ha dejado la pandemia de covid-19 en el mundo han apretado las agendas de los organismos multilaterales que luchan por el derecho a la seguridad alimentaria, la salud, los derechos de los animales y el medio ambiente.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que lanzará un plan de acción conjunto denominado “One Health” para prevenir, predecir y responder colectivamente a las amenazas de grueso calado en materia de salud pública.

Para llevarlo a cabo, la OMS contará con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de Sanidad Animal. (WOAH).

“En última instancia, esta coordinación debería mejorar la salud de los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente, al tiempo que contribuye al desarrollo sostenible”, advirtió la OMS en un comunicado público.

Algunas de las bases del plan ya se habían lanzado el pasado 18 de octubre de 2022, en un evento conjunto en la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín, organizado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), el Museum für Naturkunde y la Fundación Planeta Sano-Gente Sana.

Se espera que la ejecución de este plan le permita a la humanidad recuperarse de los rezagos que dejó la aparición de covid-19 en la calidad de vida de millones de personas. Entre otras cosas, hubo una desaceleración económica, un deterioro en la seguridad alimentaria y una caída mundial en la cobertura de servicios de salud como la vacunación.

Por ello, las bases del plan de acción de la OMS también se discutieron en el Congreso bienal World One Health. “El enfoque de esa conferencia fue cómo One Health podría apoyar la recuperación de covid-19 al integrar la ciencia, la política y la práctica clínica. La pandemia ha incitado a muchos gobiernos a buscar orientación, y el Plan de acción conjunto One Health les proporcionará un marco en el que avanzar”, sostuvo la OMS en el comunicado.

Allí también invitó a los distintos organismos multilaterales a llevar a cabo un trabajo conjunto con “enfoques innovadores y el fortalecimiento de la voluntad social, administrativa, científica, económica y política”.

Y les hizo un llamado a los gobiernos sobre la necesidad de que haya una mayor inversión en proyectos de investigación que estén enfocados en mejorar la calidad de vida de millones de personas. Por ejemplo, destacaron la necesidad de que se gener nuevo conocimiento, y que haya intervenciones científicas sostenibles que empoderen a las comunidades locales e impulsen cambios positivos.

La OMS concluyó que desde ya está trabajando con sus aliados y “está desarrollando actualmente un marco de implementación para hacer operativo el Plan de Acción Conjunto de Una Salud en todos los niveles y para ayudar a los países a establecer o fortalecer aún más sus sistemas y capacidades”.

OMS prevé el fin de las emergencias por covid y viruela del mono en 2023

Aunque en su momento pusieron en jaque al mundo, la gravedad de la covid-19 y la viruela del mono ha bajado de intensidad en los últimos meses. Por un lado, decenas de países han conseguido que la mayoría de sus poblaciones estén vacunadas contra el coronavirus en los últimos dos años.

Mientras tanto los controles epidemiológicos y el rastreo de contactos de las personas infectadas con la viruela del mono también han surtido efecto para disminuir la transmisibilidad del virus.

Pese a las expectativas de la OMS, el mundo ha visto con preocupación la situación de China con el aumento de casos graves de covid-19. - Foto: AP Photo/Dake Kang

“Pero hemos recorrido un largo camino. Tenemos la esperanza de que en algún momento del año que viene seamos capaces de decir que el covid-19 ya no es una emergencia de salud global”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Un paso clave para definir cuándo será el fin de ambas emergencias sanitarias internacionales se dará en enero del año que viene, cuando el comité de emergencia de la OMS tenga su próxima reunión.