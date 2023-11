Pobreza menstrual, un problema de sanidad global que afecta a niñas y adolescentes; este es el panorama

Colombia tiene al 15 % de las mujeres, niñas y adolescentes que no cuentan con condiciones adecuadas e higiénicas para llevar a cabo su menstruación de forma libre y segura . De ahí los datos obtenidos en una encuesta de Pulso Social de octubre de 2022 realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), donde dejaron en evidencia los riesgos a los que se ven expuestas para vivir correctamente el ciclo menstrual.

Toallas, tampones, copas menstruales o ropa interior adecuada, en ocasiones son reemplazados por trapos, calcetines, papel higiénico servilletas, telas y hasta ropa vieja ante la necesidad de reemplazar los productos básicos de gestión menstrual , a los cuales no pueden acceder 45.000 mujeres, en el caso de Colombia.

Se estima que son más de 500 millones de mujeres y niñas, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, que no tienen acceso a productos e instalaciones adecuadas durante su ciclo menstrual, vulnerando su dignidad y derecho fundamental a tener una adecuada salud e higiene menstrual. Esto, en muchas ocasiones, impide el libre desarrollo de las actividades que demanda el día a día .

Mes a mes, este problema de sanidad da cuenta de las situaciones de estrés, vulnerabilidad, exclusión y miedo que viven algunas mujeres, al no contar con los recursos y los medios adecuados y necesarios para menstruar con dignidad y sin preocupaciones .

En otro informe realizado por el Dane, ‘Menstruación en Colombia’, el tema sobre el ciclo menstrual sigue siendo un tabú entre los familiares y algunos sitios públicas. El 45 % de las jóvenes no sabe o no responde sobre dónde proviene el sangrado menstrual, y un 34 % señalaron no tener conocimiento del período antes de su primer flujo.