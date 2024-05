¿Por qué las personas babean cuando duermen? Estas son las causas

El babeo mientras las personas duermen puede resultar no solo molesto, sino también vergonzoso sobre todo si se comparte el espacio con alguien más. El portal Clínica de Sueño indica que es común que al descansar profundamente se termine abriendo la boca y babeando la almohada, pero esto no debe ser motivo de preocupación, pues en la mayoría de los casos no se debe a problemas de salud.