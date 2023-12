Preocupante: jóvenes en Colombia creen que no se van a contagiar de VIH y no priorizan el uso del preservativo, según estudio

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expuesto en múltiples oportunidades que las infecciones de transmisión sexual (ITS) tienen efectos profundos en la salud sexual y reproductiva de las personas en todo el mundo.

En esa línea, la autoridad sanitaria sostiene que, “cuando se usan correcta y sistemáticamente, los preservativos son uno de los métodos de protección más eficaces contra las ITS , incluida la infección por el VIH”.

Por esta razón, es común que se realicen campañas para incentivar el uso de preservativos al momento de sostener relaciones sexuales, no solo para prevenir embarazos no deseados, sino también para reducir el riesgo de padecer una ITS.