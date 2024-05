¿Qué es el síndrome de autocervecería y por qué puede dar positivo en el test de alcoholemia sin haber bebido alcohol?

Sin embargo, él estaba seguro de no haber probado el alcohol, y no se rindió hasta conseguir que tres médicos independientes demostraran al juez que padecía un síndrome muy raro: el síndrome de la autocervecería ( Auto-Brewery Syndrome , ABS, en inglés). Según los especialistas, su cuerpo es capaz de producir alcohol de forma masiva al fermentar los azúcares que ingiere en la comida.

“Un hombre blanco de 25 años, sin antecedentes médicos ni cirugías previas, se presentó con el síntoma de ‘borracho sin beber’. Hace dos meses, el paciente notó que se sentía muy borracho después de beber solo una o dos cervezas. Incluso llegó a sentirse ebrio cuando se abstenía por completo de probar el alcohol. Continuó sintiéndose así una o dos veces a la semana hasta que su esposa decidió llevarlo a urgencias durante uno de esos ‘ataques’. Ella describió sus síntomas como dificultad para hablar, fatiga, tropiezos, mareos y náuseas. De vez en cuando se ‘desmayaba’ y se despertaba por la mañana sin más síntomas. Recientemente había comenzado una dieta para bajar de peso. No tomó ningún medicamento. Su exploración física fue normal y con signos vitales normales. No se detectaron drogas en orina. Aunque prácticamente todos resultados de la analítica de sangre fueron normales, tenía un nivel elevado de ácido láctico y una concentración de alcohol en sangre de 0,3 g/dL en ausencia de consumo de alcohol.

El síndrome de la autocervecería

El síndrome de autocervecería se ha relacionado con la proliferación de varias cepas de levaduras de las familias Candida y Saccharomyces, S. cerevisiae, S. boulardii, C. glabrata, C. albicans, C. kefyr y C. parapsilosis. También se ha relacionado con cepas de las bacterias Klebsiella pneumonia, Enterococcus faecium, E. faecalis y Citrobacter freundii.