Tenga cuidado: recalentar estos alimentos puede liberar toxinas peligrosas para la salud

Sin embargo, muchas personas desconocen que esta acción que parece inofensiva puede conllevar a riesgos en la salud de las personas, debido a que hay ciertos alimentos que no son recomendables recalentar por las toxinas que sueltan.

No es recomendable recalentar el arroz. | Foto: Getty Images

La entidad sanitaria explica que hay errores comunes que se cometen a la hora de manipular los alimentos y que son responsables de una gran proporción de los episodios de enfermedades transmitidas por la comida en todo el mundo. Dentro de estos errores se encuentra preparar los alimentos que van a ser consumidos horas después, no mantenerlos en buenas temperaturas, poner en contacto los alimentos crudos y cocinados, entre otros.

Frente al recalentamiento de la comida, la OMS precisa que para realizar este proceso de la mejor manera todas las partes del alimento deben estar al menos a una temperatura de 70° C. No obstante, como se mencionó anteriormente, hay ciertos alimentos que no es recomendable recalentar, debido a que sueltan toxinas, estos son algunos: