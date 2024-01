Tras denuncias por escasez de vacunas contra la covid-19, Ministerio de Salud detalla las dosis que hay disponibles

El Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que en los últimos días se registró un aumento en los contagios de la covid-19, una situación esperada debido a que en el mes de diciembre y principios de enero hubo gran interacción social. La entidad explicó que por el momento no hay de qué alarmarse.

A este panorama se le suman las graves denuncias que se han conocido por redes sociales, varios ciudadanos han asegurado que al acercarse a diferentes puntos de vacunación les informan que no hay dosis disponibles, razón por la cual no pueden inmunizarse. Por ejemplo, la representante a la Cámara Katherine Miranda advirtió hace unos días de una posible negligencia en la administración de vacunas tras no encontrar disponibilidad para un miembro de su familia: su abuela.