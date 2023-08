Semana TV Hace 15 minutos

El Control al Gobierno Petro: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”

“La doble moral. Las ‘Cecis Orozcos’ y los ‘Danieles Coronelles’ nos quieren hacer creer que la tragedia familiar de Petro, no tiene nada que ver con el presidente (...) No hay peor ciego que el que no quiere ver”: este es de María Andrea Nieto.