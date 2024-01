NACIÓN

“Petro, ¿por qué no ayudó?”: Salud Hernández-Mora ante incendios en Colombia

“Ahora Petro les echa la culpa a los alcaldes, que todavía no cumplen un mes. Les acusa de no prepararse para el fenómeno de El Niño. ¿Por qué no ayudó con fondos de la Nación?”: Salud Hernández-Mora por graves incendios en Colombia.