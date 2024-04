“Fui un gran trabajador y un pésimo estudiante”, Juan Manuel Barrientos, chef colombiano con estrella Michelin

El chef colombiano, empresario y líder de paz, Juan Manuel Barrientos, cree en el trabajo duro para alcanzar el éxito, pero además considera que es un error celebrarse demasiado pues se sube el ego y no permite la superación. “Yo recibo una estrella Michelin, la celebro un día y al otro día esa estrella es una sombra que me persigue durante un año hasta que yo me supere”, explica en conversación con SEMANA, en Líderes por Colombia.