Reconciliación, un pendiente de nuestra sociedad: Óscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia

Óscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia y ex director de la Policía Nacional, le contó a SEMANA el origen de su profunda vocación de servicio, que lo llevó a escalar altos mandos de gobierno y entregarle su vida a la sociedad colombiana.

“Trabajar por la reconciliación, me parece que es un pendiente de nuestra sociedad. Uno no puede pensar que 50 o 60 años de violencia, se olvidan y se perdonan. Pero sí es posible trabajar en reconciliación. Y de otro lado, creo que hay también un déficit, yo diría cultural, político, alrededor de una narrativa que no ha sido suficientemente consistente y sólida para contrarrestar las narrativas que surgen de los criminales”, dijo el ex vicepresidente en entrevista con SEMANA.