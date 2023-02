A Netflix le salió nueva competencia: lanzarán nueva plataforma de streaming gratuita

Recientemente, Warner Bros Discovery confirmó el lanzamiento de una nueva plataforma streaming gratuita, aunque estará basada en un modelo publicitario, y tendrá por nombre WBTV, según información que se filtró.

De acuerdo con Enter.co, esta nueva plataforma será una forma de Warner Bros de aprovechar los cambios de Netflix sobre sus cambios en la política para compartir contraseñas, según explicó Bloomberg.

Es importante tener en cuenta que series clásicas de la compañía como The Big Bang Theory, Friends y The West Wing están en plataformas como HBO Max, que pertenecen a Warner, por lo que se espera que estas ahora hagan parte de WBTV, con el fin de atraer usuarios nuevos.

Sin embargo, Warner no es la única empresa de streaming que ha invertido en este campo, pues Paramount ya compró Pluto TV, Comcast adquirió Xumo, Fox hizo lo mismo con Tubi y Amazon a IMDbTV, que ahora se conoce como Freevee.

No obstante, hasta el momento no hay mayores detalles sobre el contenido de WBTV, ni su fecha de lanzamiento o los términos y condiciones para los usuarios.

¿Cuánto costaría tener todas las plataformas de streaming en Colombia?

Estamos en un momento en el que la televisión tradicional ha perdido mucha fuerza entre adultos, jóvenes y niños. Por lo que ahora es mucho más común que las personas vean sus series de televisión y sus películas a través de internet o de los conocidos servicios de streaming.

Sin embargo, este tipo de servicios tienen un costo, que muchas veces es bajo, pero que, sin embargo, representa una obligación económica más para el usuario que decide pagarla. Por esta razón, las personas suelen elegir la plataforma que más les gusta entre las que ofrecen el mismo servicio para pagarla mes a mes y poder disfrutar de sus películas y series favoritas.

No obstante, muchas veces la película o serie que la persona quiere ver no está en la plataforma que está pagando y sí en otra que no tiene. Por lo que comienzan las cuentas para saber si valdría la pena pagar una plataforma de streaming más. Sin embargo, el 2023 y la inflación ha hecho que esto no sea una decisión sencilla. Por lo que un gasto más siempre representa un problema en momentos de crisis.

A pesar de esto, vale la pena analizar los precios de todas las plataformas y saber cuánto le costaría a una persona en Colombia pagar por tener todos los servicios de straming y así tener garantizado todo el contenido que se desea. Algo que hace mucha gente en el país y en el mundo. A este tipo de personas normalmente se les recomienda no pagar servicio de cable tradicional para ahorrar dinero de alguna manera.

Para esto hay que analizar el valor de cada servicio de straming básico. Es decir, el más económico, sin pensar en un plan con más beneficios y recurriendo al plan familiar el cual es el más comprado en cada plataforma. Para lograr saber cuál es el valor mínimo que hay que pagar en Colombia para estar suscrito a todas las plataformas. Estos son los valores de cada una:

Netflix

$26.900 pesos al mes por hasta dos pantallas y cinco perfiles.

Disney+/Star+/Lionsgate+

$49.900 pesos al mes por acceso a las tres plataformas. Cuatro pantallas y hasta siete perfiles.

HBO Max

$19.900 pesos al mes por tres pantallas y cinco perfiles para toda la familia.

Apple TV

$29.900 pesos al mes por acceso hasta a cinco pantallas.

Crunchyroll

$14.900 pesos al mes por acceso a cuatro dispositivos, pero solo un perfil.

Amazon Prime Video

$20.600 pesos al mes por acceso a tres pantallas al mismo tiempo.

Paramount+

$13.900 pesos al mes por acceso a tres pantallas al mismo tiempo.

YouTube Premium

$26.900 pesos por mes por cinco perfiles con los beneficios de Premium.

A estos servicios se les pueden sumar otros dos servicios que suelen pagar los colombianos para consumir vía straming. Se trata de Spotify ($19.900), aplicación para escuchar música, y Win Sports + (32.900 desde un dispositivo diferente a TV), el servicio exclusivo que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano.

Y aunque seguramente habrá un servicio, o varios, que cualquier persona sacaría para reducir gastos o porque simplemente no ofrece ningún contenido que le interese, para efectos del ejercicio es importante conocer que si alguien quiere pagar por todos los servicios de streaming en Colombia, tendría que pagar un total de $228.800.