¿Ha sido rentable? Quienes los compraron al inicio han tenido una rentabilidad de 9.000.000%, según el medio económico Bloomberg . Y por las dudas, no sobran ceros en la cifra. Efectivamente estamos hablando de una rentabilidad de nueve millones por cien. Ahora bien, eso no significa que todos los que han entrado al juego especulativo del dinero digital han resultado ganadores. Al final todo depende de la regla más simple: a cuánto fue que usted compró y por cuánto vendió.

"Debe ser ilegalizado"

El nobel de Economía Joseph Stiglitz ha dicho que el bitcoin "debe ser ilegalizado" porque está hecho para evadir regulaciones y "no sirve ninguna función social útil".

Desde otra perspectiva, el también nobel de Economía Robert J. Shiller argumenta en su último libro, Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events, que las narrativas populares (historias simples que pueden ser verdaderas o falsas) tienen una gran influencia económica.