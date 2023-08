Cinco señales que indican que un mensaje de texto es una estafa; así puede evitar ser víctima de smishing

Son millones de personas alrededor del mundo que a diario son víctimas de algún ataque cibernético , que pone en riesgo no solo su seguridad, sino, la de su familia, amigos y personas cercanas.

Este tipo de situaciones son inevitables, debido a que los delincuentes frecuentemente ingenian nuevas estrategias que les permitan cumplir sus objetivos maliciosos, no obstante, los usuarios pueden estar preparados para enfrentar de forma correcta estos intentos de engaño con un par de consejos que le brindamos en el siguiente artículo.

Remitente desconocido: Una de las claves para determinar si se trata de un intento de ataque en línea es verificar el número de donde proviene el mensaje de texto. Dicho esto, si identifica que no está en su lista de contactos o no lo reconoce, evite seguir las instrucciones del mensaje.

Solicitud de información sensible: Evite de primer momento suministrar o confirmar cualquier tipo de información privada, como, nombres, dirección, contraseñas o cuentas bancarias. En caso de que el mensaje tenga como remitente una ‘entidad’, procure ponerse en contacto directamente con los encargados para verificar que todo sea legítimo.

Ejercen presión: Los ciberdelincuentes están acostumbrados a generar presión con estos mensajes para que los usuarios no tengan tiempo de pensar con cabeza fría lo que van a hacer. Es importante que no caiga ante esta trampa porque no va a poder analizar los riesgos a los que está expuesto.