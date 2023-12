¿Cómo se pierde la garantía de un carro nuevo?

En primer lugar, es crucial entender que una garantía de automóvil nueva es un contrato entre el fabricante y el propietario. Este acuerdo establece que el fabricante se compromete a reparar o reemplazar componentes específicos del vehículo durante un período determinado . Sin embargo, este contrato viene con términos y condiciones que, si no se cumplen, pueden poner en peligro la validez de la garantía.

Las modificaciones no autorizadas son otro terreno peligroso. Personalizar un automóvil puede ser una forma emocionante de expresar la individualidad, pero ciertas alteraciones, como cambios en el motor o en los sistemas de suspensión, pueden invalidar la garantía.

Reparar el vehículo en talleres no autorizados por el fabricante o utilizar piezas no originales puede resultar en la anulación de la garantía, ya que el fabricante no puede garantizar la calidad y la compatibilidad de estas reparaciones.