Cuidado: estas son las estafas más comunes en plataformas de compra online

Las plataformas digitales se han vuelto indispensables para las personas en los últimos años, debido a la facilidad e inmediatez para estar al tanto de las cosas, así como de adquirir productos de ellas, entre otras funciones.

No obstante, el número de usuarios y ventas que se manejan en este tipo de plataformas comerciales, lleva a que los ciberdelincuentes y estafadores cometan los siguientes delitos:

Venta de productos falsos

Este tipo de engaño tiene en vilo a vendedores como compradores, debido a los productos de alto valor que se comercializan. Ahora bien, el estafador se hace pasar como vendedor, con poca información disponible y sin reseñas.

Asimismo, las publicaciones son realizadas a partir de imágenes descargadas de internet y con un valor bastante atractivo. No obstante, una vez se realice la compra, la víctima recibe un objeto de tamaño y peso similar, pero lejos del producto original.

Desconocimiento de compra

En esta modalidad, el estafador realiza la compra de algún objeto de gran valor. Sin embargo, el medio de pago que utiliza, el cual es la clave para el engaño. Concretamente, a la hora de realizar la transacción se paga remotamente con una tarjeta de crédito asociada con un documento diferente al que proporciona el estafador al vendedor.

En ese orden de ideas, el estafador retira presencialmente la compra; sin embargo, declara en la plataforma que no fue de esa forma, y solicita el reembolso del dinero. Esta diferencia en el documento, perjudica al vendedor, quien pierde el dinero como el producto.

‘Phishing’

El phishing es un tipo de ataque de larga data, método por el cual se busca que la víctima entregue sus datos personales, dinero, entre otros, sin necesidad de robar archivos. En ese sentido, el atacante envía un correo o mensaje de texto como comunicado oficial donde se advierte un movimiento sospechoso de la cuenta, razón por la cual le solicitan información para verificar la cuenta.

Finalmente, uno de los phishing más comunes es la promesa de regalos o sorteos, utilizando como excusa la celebración del aniversario de la compañía.

Envíos fraudulentos

En este caso, lo que se intenta realizar es que el cobro se lleve a cabo por medios no oficiales, con el propósito de engañar a la víctima y dejarlo sin el comprobante de la plataforma. No obstante, cuando la persona estafada anula el envío, el sistema no reconoce el dinero como el parte de una compra, motivo por el cual el reembolso del mismo se hace imposible.

Alertan modalidad de hurto por medio de mensaje a través de WhatsApp

En los últimos días, ha estado circulando por las redes sociales un mensaje que llega directamente a WhatsApp, el cual tiene que ver con el gerente de Amazon, la empresa de comercio electrónico estadounidense.

En dicho mensaje se ofrece empleo de medio tiempo y un salario diario de 500.000 hasta un 1.500.000 pesos colombianos. No obstante, estas supuestas ofertas de empleo son una modalidad de estafa.

El mensaje que llega a la aplicación viene acompañado por un enlace adjunto, con el propósito de acceder a una página web. En este lugar, se le pide a las personas dar los datos personales como el nombre completo, el número de la cédula, correo electrónico y los códigos de seguridad de las tarjetas de crédito y débito.

Sin embargo, los ciberdelincuentes aprovechan para robar los datos personales y también para hurtar el dinero disponible en las cuentas bancarias y realizar compras a nombre de la persona estafada.

¿Cómo evitar caer en estas estafas?