El truco de WhatsApp para descubrir a donde va su pareja cuando no está con usted y sin que ella lo sepa

Actualmente, WhatsApp es mucho más que un servicio de mensajería instantánea, debido a que la plataforma ofrece una amplia variedad de herramientas que, además de facilitar una rápida comunicación con otras personas, también permite obtener información de utilidad de un contacto.

Gracias a esta cualidad, hoy en día la plataforma de Meta puede ser empleada como un recurso para descubrir posibles mentiras por parte de otras personas.

Prueba de ello es la herramienta para compartir la ubicación, funcionalidad que puede ayudar a conocer la posición exacta de una persona y así comprobar si realmente se encuentra en donde dice estar.

De manera que un usuario de WhatsApp puede utilizar la aplicación como una herramienta para descubrir si su pareja le dice la verdad o si frecuenta lugares que luego dice no conocer.

¿Cómo descubrir qué sitios visita su pareja cuando no está con usted con ella?

Es importante destacar que este método no requiere de la descarga e instalación de aplicaciones sospechosas o servicios no autorizados como WhatsApp Plus, por lo tanto, el teléfono del usuario no estará expuesto a virus o programas maliciosos.

Sin embargo, hay que aclarar que esta opción requiere de una condición que en ciertos casos es muy difícil de cumplir, puesto que será necesario acceder al celular de la otra persona con su previa autorización o sin que esta sepa.

Para poder descubrir los sitios que una persona visita con frecuencia, es necesario aplicar las siguientes acciones en WhatsApp:

En primer lugar, se debe verificar que el teléfono de la otra persona celular tenga activada la función de “GPS”

Acceder a WhatsApp

Ingresar al chat que el usuario tiene con su pareja

Pulsar el ícono con forma de clip que se encuentra en parte inferior derecha de la pantalla

Seccionar la opción que dice ‘Ubicación’

En pantalla aparecerá un mapa de Google Maps y allí se tendrá que elegir la herramienta ‘Ubicación en tiempo real’

Seleccionar la opción de un día entero u ‘ocho horas’ en función al tiempo que se desee monitorear

Ahora será necesario desaparecer del chat el mensaje que permite revisar la ubicación, para ello, se debe proceder con las siguientes acciones:

Basta con pulsar en la ubicación hasta que se ponga sombreada luego se debe tocar el ícono con forma de bote de basura

Elegir la función ‘eliminar para mí'

Al ejecutar este procedimiento, el dueño del teléfono no sabrá que su ubicación ha sido compartida con su pareja, quien podrá revisar desde su celular los movimientos de esa persona y así tendrá la posibilidad de descubrir un posible engaño.

¿Cuál es la diferencia entre compartir la ubicación actual o en tiempo real con WhatsApp?

WhatsApp incorporó dicha funcionalidad hace varios meses para brindar una opción que les permite a los usuarios exponer su ubicación ante los integrantes de un chat individual o grupal durante un periodo específico, esto como una medida de seguridad para que la intimidad de quien emplea la herramienta no sea sobreexpuesta de forma innecesaria.

En ese sentido, quienes compartan su ubicación tendrán la posibilidad ajustar el periodo de tiempo límite (15 minutos, una hora u ocho horas) que los contactos podrán visualizar su posición en un mapa. De igual manera, los usuarios pueden dejar de exponer su ubicación en el momento que lo desee.

En virtud de estas características, el usuario puede compartir su ubicación actual o en tiempo real según como la situación lo requiera.

¿Cuándo compartir la ubicación actual?

Esta opción permite enviar a un chat una fija en la que se encuentra el teléfono del usuario, por lo tanto, puede ser un recurso sumamente útil cuando se desea establecer un punto de reunión al cual otros integrantes del chat grupal deben llegar.

De manera que los integrantes de un chat pueden usar la ubicación del usuario en otras aplicaciones como Waze o Google Maps y así determinar la mejor ruta posible para llegar al sitio a donde deben dirigirse.

La posición del usuario estará presente en el chat hasta que el usuario la elimine de la conversación.

¿Cuándo compartir la ubicación en tiempo real?

A diferencia de la opción de ‘ubicación actual’, cuando un usuario de WhatsApp comparte su ubicación en tiempo real permitirá que los integrantes de un chat puedan ver todos los desplazamientos que este realiza.

De manera que puede ser un recurso de gran utilidad cuando es necesario exponer la distancia que una persona se encuentra del punto de reunión que se ha acordado con otras personas. También puede ser una opción de seguridad en caso de que se necesite que un contacto haga un monitoreo permanente de la posición en la que encuentra un usuario.

Es importante recalcar que la función de compartir la ubicación en WhatsApp también cuenta con el cifrado de extremo a extremo, por lo tanto, es información que solo puede ser vista por los integrantes de un chat.