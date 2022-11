Electronic Arts (EA) cancela los proyectos con Project Cars

La noticia llegó este martes, 8 de noviembre, cuando el publisher de videojuegos confirmó la información al portal especializado GamesIndustry.biz.

Project Cars quizás no tenía el mismo renombre popular que otros simuladores como Forza de Microsoft Studios o Grand Turismo de Sony, pero para muchos se trataba de uno de los simuladores más ‘puros’ que existían. La noticia llega, además, sin mayor justificación considerando que EA recién acaba de comprar la serie. El publisher la había adquirido de Codemasters apenas en 2021.

Lo cierto es que Project Cars recientemente había pasado de mano en mano. Antes de que fuera propiedad de EA, la franquicia de videojuegos era del antes mencionado estudio Codemasters (Grid, Dirt, Fórmula 1), quienes a su mismo tiempo la habían comprado en 2019 cuando adquirieron el estudio Slightly Mad, que lanzó y creó la franquicia.

Por su parte, EA no entregó mayores detalles en las razones por las que tomó la decisión de terminar el proyecto. Solo aseguró que la cancelación de la franquicia tenía como objetivo: “priorizar su atención en otras áreas en las que creen que tienen las mejores oportunidades para crear experiencias que los fans amen. Reconocemos que tenemos que evolucionar nuestros juegos más allá de la simple jugabilidad”.

La compra de Project Cars siempre se sintió extraña considerando que a Electronic Arts le sobran licencias de juegos de carrera. De hecho, más que comprar la franquicia, lo que muchos se preguntaron en su momento era porque EA no le había apostado a revivir su propia franquicia de carreras, Need For Speed, como un simulador puro de carreras, de la misma manera que lo es Project Cars.

En vez de eso en diciembre de este año saldrá Need for Speed: Unbound, que se quiere alejar del realismo de los simuladores y está apostando por ser un juego de acción. La propuesta está llena de opciones de personalización, modos de persecución enfocado en escapar de la policía, junto con turbos y efectos más cercanos a la versión de Hollywood de una carrera callejera.

Los Takeover Events de NFS Unbound tendrán a los jugadores haciendo grandes derrapes, destruyendo objetos coleccionables y demostrando sus habilidades a los corredores callejeros con más estilo de Lakeshore. Necesitarán tanto velocidad como estilo para demostrar que tienen lo necesario para alcanzar El Grand, el máximo desafío de carreras callejeras de Lakeshore.

Videojuegos como Need for Speed tienden a ser criticados porque no muestran nada nuevo conforme se lanzan nuevas ediciones. Autos, velocidad, policías y persecuciones son la combinación que Electronic Arts (EA) les ha vendido por años a sus seguidores. Algunos de sus títulos han sido salidas en falso que, pensando que las gráficas lo son todo, han dejado de lado maravillosas historias y mecánicas como en los legendarios ‘Most Wanted’ y ‘Underground’. Aunque son de la vieja escuela, estos dos títulos siempre serán recordados con cariño por aquellos que los tuvieron cuando la primera Xbox salió al mercado.